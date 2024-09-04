Пять деревень Островского района временно останутся без света 5 сентября
Пять деревень Островского района временно останутся без света 5 сентября, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Так, с 9:00 до 16:00 света не будет в деревнях Немоево, Подмогилье, Черничино, Горшихино и Ануры.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения. Телефон горячей линии 8-800-220-0-220, напомнили в районной администрации.
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