Работы по благоустройству храма Вознесения Господня в Порховском районе продолжаются
Работы по благоустройству территории храма Вознесения Господня в деревне Бельское Устье в Порховском районе продолжаются, сообщили ПАИ в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Специалисты укладывают бордюры, водоотводные лотки и пешеходные дорожки, также ведутся работы по нанесению санирующей штукатурки на цоколе храма. Работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и электрообеспечения, по монтажу молниеотводов и заземления уже закончены.
Церковь Вознесения Господня построена в XIX веке и является объектом культурного наследия народов России регионального значения.
Работы по благоустройству храма Вознесения Господня в Порховском районе продолжаются
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