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Культура

Работы по благоустройству храма Вознесения Господня в Порховском районе продолжаются

Работы по благоустройству территории храма Вознесения Господня в деревне Бельское Устье в Порховском районе продолжаются, сообщили ПАИ в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее из Telegram-канала АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты укладывают бордюры, водоотводные лотки и пешеходные дорожки, также ведутся работы по нанесению санирующей штукатурки на цоколе храма. Работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и электрообеспечения, по монтажу молниеотводов и заземления уже закончены.

Церковь Вознесения Господня построена в XIX веке и является объектом культурного наследия народов России регионального значения.

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