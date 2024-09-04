Работы по благоустройству храма Вознесения Господня в Порховском районе продолжаются

13:07, 04 сентября 2024, ПАИ

Работы по благоустройству территории храма Вознесения Господня в деревне Бельское Устье в Порховском районе продолжаются, сообщили ПАИ в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Специалисты укладывают бордюры, водоотводные лотки и пешеходные дорожки, также ведутся работы по нанесению санирующей штукатурки на цоколе храма. Работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и электрообеспечения, по монтажу молниеотводов и заземления уже закончены.

Церковь Вознесения Господня построена в XIX веке и является объектом культурного наследия народов России регионального значения.