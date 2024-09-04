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Экономика

Сбер предложил основные направления для развития сотрудничества России и Китая

Основные направления для развития сотрудничества России и Китая предложил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин на сессии в рамках Восточного экономического форума, пишет «Газета.ру».

Фото: пресс-служба Сбера

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошлого года увеличился на 23% и достиг рекорда – 240 миллиардов долларов. Но уже в первом полугодии этого года товарооборот между странами вырос только на 2%, напомнил Александр Ведяхин и призвал найти дополнительный потенциал, чтобы вывести взаимоотношения России и Китая на новый уровень.

В частности, технологическое направление является одним из важнейших, подчеркнул Александр Ведяхин. Несмотря на то что Китай является технологическим лидером в мире, у России в этом направлении есть продукты, которые могут многих заинтересовать: решения в области искусственного интеллекта, большие языковые модели и другое.

По его мнению, также огромный потенциал есть в выходе на электронные торговые площадки. Сбер готов быть единым окном для выхода китайского бизнеса на российский рынок, отметил Александр Ведяхин.

Также среди важнейших направлений, сотрудничество в которых необходимо развивать, Александр Ведяхин назвал сельское хозяйство, поддержку инвестиций и локализацию китайских производителей в России. Например, Сбер уже инвестировал более 100 миллиардов рублей в проекты по локализации на российской территории китайских автомобилей, уточнил он.

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