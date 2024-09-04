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Общество

Начался приём заявлений на обучение в Военном учебном центре ПсковГУ

Начался приём заявлений на обучение в Военном учебном центре ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Военный учебный центр при ПсковГУ принимает на обучение по специальностям: «старший стрелок», «старший оператор БПЛА», «лечебное дело в наземных войсках» (юноши и девушки офицеры запаса).

Фото: ПсковГУ

На направления «Старший стрелок» и «Старший оператор БПЛА» могут поступить студенты первого, второго, третьего курсов бакалавриата и первого курса магистратуры. На «Лечебное дело в наземных войсках» берут только студентов, обучающихся на втором и третьем курсах направления «Лечебное дело».

Для поступления в Военный учебный центр необходимо приехать в корпус ВУЦ ПсковГУ (Крестовское шоссе, 2а) с паспортом и написать заявление. Специалисты проконсультируют, какие документы необходимо будет собрать, и направят на прохождение медицинской комиссии в военкомате. Затем состоится конкурсный отбор, где участники продемонстрируют уровень своей физической подготовки. Нормативы можно посмотреть здесь.

Прием заявлений осуществляется до 15 октября включительно. Обучение начнется с февраля 2025 года.

ПсковГУ – единственный российский вуз, который готовит рядовых и младших сержантов ВДВ. Срок обучения для старших стрелков в должности рядового – старшего стрелка составляет 1,5 года, для сержантов – командиров отделения – 2 года. Корпус ВУЦ находится по адресу: Крестовское шоссе, дом 2а.

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Начался приём заявлений на обучение в Военном учебном центре ПсковГУ
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