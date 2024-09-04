Автомобиль сбил 14-летнего мальчика в Стругах Красных
Автомобиль Ford сбил 14-летнего мальчика на улице Береговой у дома № 20 в Стругах Красных, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие медики оказывают помощь мальчику. Он будет госпитализирован в медучреждение.
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>