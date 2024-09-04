Автомобиль сбил 14-летнего мальчика в Стругах Красных

13:12, 04 сентября 2024, ПАИ

Автомобиль Ford сбил 14-летнего мальчика на улице Береговой у дома № 20 в Стругах Красных, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие медики оказывают помощь мальчику. Он будет госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.