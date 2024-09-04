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Происшествия

Автомобиль сбил 14-летнего мальчика в Стругах Красных

Автомобиль Ford сбил 14-летнего мальчика на улице Береговой у дома № 20 в Стругах Красных, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Прибывшие медики оказывают помощь мальчику. Он будет госпитализирован в медучреждение.

  • Автомобиль сбил 14-летнего мальчика в Стругах Красных
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль сбил 14-летнего мальчика в Стругах Красных
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль сбил 14-летнего мальчика в Стругах Красных
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль сбил 14-летнего мальчика в Стругах Красных
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль сбил 14-летнего мальчика в Стругах Красных
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль сбил 14-летнего мальчика в Стругах Красных
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль сбил 14-летнего мальчика в Стругах Красных
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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