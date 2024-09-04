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Общество

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» пройдёт в Пскове

7 сентября с 11:00 до 17:00 в Финском парке и парке Строителей в Пскове пройдёт фестиваль дополнительного образования «Территория детства». Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

В нем примут участие более 50 организаций спорта, образования и культуры.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

На фестивале будет три тематические зоны, в каждой из которых учреждения проведут презентации своих образовательных программ, мастер-классы, а на специальных подиумах – показательные выступления.

Дети смогут не только увидеть, чем можно заняться в свободное от школы время, но и попробовать разные активности, познакомиться с будущими наставниками и записаться на первое занятие.

«Это будет интересно, познавательно и весело, – пообещал Борис Елкин. – Берите с собой детей, родственников, друзей и хорошее настроение».

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