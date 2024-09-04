Псковские футболисты победили на турнире в Санкт-Петербурге
Псковичи, воспитанники спортшколы «Стрела» 2014 года рождения заняли первое место на турнире Vsev cup, который прошёл в Санкт-Петербурге 25 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковской спортшколы.
Псковичи провели пять матчей, в которых одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. Набранных очков хватило, чтобы занять первое место.
Самым ценным игроком турнира признали псковского футболиста Павла Крюкова. Тренирует команду Валерий Семёнов.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Чемпион мира по зимнему плаванию развернул флаг Псковской области на Великой Китайской стене
Центр внешкольной работы «Дубно» в Гдовском районе может стать участником нацпроекта