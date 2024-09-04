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Псковские футболисты победили на турнире в Санкт-Петербурге

Псковичи, воспитанники спортшколы «Стрела» 2014 года рождения заняли первое место на турнире Vsev cup, который прошёл в Санкт-Петербурге 25 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковской спортшколы.

Псковские футболисты победили на турнире в Санкт-Петербурге. Фото предоставила пресс-служба «Стрелы»

Псковичи провели пять матчей, в которых одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. Набранных очков хватило, чтобы занять первое место.

Самым ценным игроком турнира признали псковского футболиста Павла Крюкова. Тренирует команду Валерий Семёнов.

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