Соревнования по боксу «На берегах Великой» пройдут в Пскове

14:00, 04 сентября 2024, ПАИ

Региональные соревнования по боксу «На берегах Великой» пройдут в центральном зале бокса Псковской области с 19 по 21 сентября, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

Планируется разыграть более 40 комплектов наград. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 12 сентября.

Первые бои турнира пройдут 19 сентября, начиная с 17:00. На следующий день состоятся полуфиналы, а 21 сентября – финальные поединки и награждение.

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