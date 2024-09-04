Соревнования по боксу «На берегах Великой» пройдут в Пскове
Региональные соревнования по боксу «На берегах Великой» пройдут в центральном зале бокса Псковской области с 19 по 21 сентября, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.
Планируется разыграть более 40 комплектов наград. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 12 сентября.
Первые бои турнира пройдут 19 сентября, начиная с 17:00. На следующий день состоятся полуфиналы, а 21 сентября – финальные поединки и награждение.
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