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Общество

Только 16% псковичей готовы пройти собеседование с искусственным интеллектом

Только 16% псковичей готовы пройти собеседование с искусственным интеллектом, сообщает SuperJob.

Результаты опроса показали, что только 10% респондентов полностью доверяют искусственному интеллекту проведение собеседований. Ещё 42% опрошенных не против участия нейросетей в этом процессе, но при условии, что контроль и оценка останутся за человеком. Остальные 42% считают, что на текущем этапе развития нейросетям нельзя доверять оценку кандидатов.

Точно согласятся пройти собеседование с искусственным интеллектом 16% горожан, 35% скорее согласятся. Скорее проигнорируют собеседование с ИИ 32% опрошенных. Ещё 17% категорически откажутся от такого предложения.

Мужчины больше расположены к искусственному интеллекту в рекрутменте и интервью с цифровыми алгоритмами, чем женщины. Представители молодого поколения до 34 лет соглашаются чаще старшего. Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей лояльнее к новым технологиям, чем те, кто зарабатывает меньше.

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