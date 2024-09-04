В Сбере назвали драйверы роста торговли России и Китая

13:54, 04 сентября 2024, ПАИ

Драйверы роста торговли между Россией и Китаем назвал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в ходе сессии на Восточном экономическом форуме, пишет «Лента.ру».

Одним из важнейших направлений, сотрудничество в которых необходимо развивать, Александр Ведяхин назвал локализацию китайских производителей в России. Например, Сбер уже инвестировал более 100 миллиардов рублей в проекты по локализации на российской территории китайских автомобилей, уточнил он.

«Мы должны понять, в чём лежит дополнительный потенциал раскрытия сотрудничества, за счёт чего мы можем вывести наши взаимоотношения на новый уровень. Важна не просто трансграничная торговля. Трансграничная торговля – хороший инструмент, но у этого инструмента есть очень ограниченный объём. Ещё одно важное направление – это технологическое. Китай признан технологическим лидером, но и в России есть, о чём поговорить с китайскими коллегами. Это и наши большие языковые модели, другие решения в области искусственного интеллекта. Ещё одно направление – это улучшение сотрудничества по упрощению процесса выхода иностранных компаний на отечественный рынок», – подчеркнул Александр Ведяхин.

По его мнению, также огромный потенциал есть в выходе на электронные торговые площадки. Сбер готов быть единым окном для выхода китайского бизнеса на российский рынок, отметил Александр Ведяхин.