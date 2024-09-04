Светофор на пересечении улиц Вокзальной и Дружбы в Великих Луках временно не будет работать
Светофор на пересечении улиц Вокзальной и Дружбы в Великих Луках не будет работать 5 сентября с 8:00 до 17:00, сообщили ПАИ в городской администрации.
Светофор не будет работать в связи с ремонтом, который будут проводить сотрудники производственного отделения «Южные ЭС» Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».
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