Светофор на пересечении улиц Вокзальной и Дружбы в Великих Луках временно не будет работать

14:59, 04 сентября 2024, ПАИ

Светофор на пересечении улиц Вокзальной и Дружбы в Великих Луках не будет работать 5 сентября с 8:00 до 17:00, сообщили ПАИ в городской администрации.

Светофор не будет работать в связи с ремонтом, который будут проводить сотрудники производственного отделения «Южные ЭС» Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».