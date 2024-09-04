Сбер поможет бизнесу оптимизировать и озеленить логистику светлых нефтепродуктов

15:52, 04 сентября 2024, ПАИ

Сбер до конца года запустит пилотирование AI-сервиса по оптимизации логистики светлых нефтепродуктов, который позволит сократить углеродный след за счёт снижения потребляемого топлива при транспортировке. Об этом пишет ng.ru со ссылкой на заявление первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, которое он озвучил в кулуарах IX Восточного экономического форума.

По его словам, внедрение в нефтегазовом секторе инновационных технологий позволяет не только оптимизировать бизнес-процессы, но и внести вклад в их декарбонизацию. «Эффективность логистики до автозаправочных станций является одним из приоритетов нефтесбытовых и транспортных компаний. Светлые нефтепродукты, такие как дизельное топливо и автомобильный бензин, являются опасными грузами, поэтому к условиям и организации транспортного процесса предъявляется ряд специфических требований. Разрабатываемый нашей дочерней компанией Сбер Бизнес Софт AI-сервис поможет учесть все ограничения и особенности данной отрасли и сократить потребляемое при доставке топливо, что в конечном итоге снизит выбросы парниковых газов», – отметил Александр Ведяхин.

Решениям на базе искусственного интеллекта для задач устойчивого развития посвящён кейсбук. Над его созданием сейчас работает Сбер, вовлекая экспертное сообщество. Открытый кейсбук поможет упростить доступ к таким разработкам и использовать искусственный интеллект для решения социальных, экологических и климатических задач, уточнил первый заместитель председателя правления Сбербанка.