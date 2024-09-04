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Общество

200 студентов приняты на программы «Профессионалитета» в Псковском политехническом колледже

200 студентов поступили на различные направления образовательного кластера «Искусство и креативная индустрия» на базе Псковского политехнического колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: pskov.ru

По этому кластеру учреждение готовит специалистов по таким программам: «Дизайн» (по отраслям), «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам), «Технология переработки древесины», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Графический дизайнер» и «Строительный реставратор». География студентов разнообразна: Псковская и Ленинградская области, Санкт-Петербург, Тверь и другие.

Первые специализированные программы по подготовке реставраторов реализовывались в колледже ещё в начале 1970-х годов, когда готовили специалистов-краснодеревщиков. И. о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов подчеркнул, что возрождение этого направления имеет большое значение для повышения качества профессионального образования и сохранения памятников истории и объектов культурного наследия.

«Внимание к реставрации стало повышенным, в том числе благодаря участию в национальных проектах и поддержке правительства Псковской области. В регионе проводят колоссальные работы по восстановлению памятников, поэтому важнейшим партнёром проекта для нас является АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Также работодателями выступают музей-заповедник «Изборск» и предприятие по деревообработке «Святобор», которое возглавляет наш выпускник», – рассказал Александр Седунов.

С Псковским политехническим колледжем в рамках кластера также взаимодействуют Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и Псковский кооперативный техникум.

Торжественное открытие кластера состоялось 2 сентября, в ходе которого прошла встреча с руководителями партнёров проекта – работодателями и представителями промышленных предприятий Псковской области.

Федеральный проект «Профессионалитет» – это один из приоритетов социально-экономического развития до 2030 года. Среди ключевых задач проекта – создание образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования. Они представляют собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики и организаций, действующих в отраслях, характерных для субъектов малого и среднего предпринимательства и социальной сферы.

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