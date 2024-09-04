Адаптационные встречи проводят для первокурсников ПсковГУ

16:35, 04 сентября 2024, ПАИ

У первокурсников Псковского государственного университета проходят адаптационные недели. Студенты встречаются с проректорами, представителями институтов, структурных подразделений, творческих коллективов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«Ребят знакомят с организацией процесса обучения, его структурой и возможностями, проводят тренинги на сплочение, консультируют по вопросам воинского учёта, социальных выплат, проводят инструктаж пожарной безопасности, ведут запись в библиотеки. Мероприятия проводятся с целью адаптации, ориентации и интеграции первокурсников в образовательную среду вузу», – рассказала руководитель психологической службы ПсковГУ Наталья Светлова.