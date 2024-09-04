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Общество

Адаптационные встречи проводят для первокурсников ПсковГУ

У первокурсников Псковского государственного университета проходят адаптационные недели. Студенты встречаются с проректорами, представителями институтов, структурных подразделений, творческих коллективов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

«Ребят знакомят с организацией процесса обучения, его структурой и возможностями, проводят тренинги на сплочение, консультируют по вопросам воинского учёта, социальных выплат, проводят инструктаж пожарной безопасности, ведут запись в библиотеки. Мероприятия проводятся с целью адаптации, ориентации и интеграции первокурсников в образовательную среду вузу», – рассказала руководитель психологической службы ПсковГУ Наталья Светлова.

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