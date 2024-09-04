Водитель погиб в ДТП в Псковском районе

16:59, 04 сентября 2024, ПАИ

ДТП произошло на 188-м километре автодороги Великий Новгород – Псков в Псковском районе 4 сентября. 68-летний водитель ВАЗ-212140 не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП водитель погиб на месте до приезда медиков.

На месте работали бригада медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.