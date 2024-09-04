Съёмки фильма «Суперангел» начались в Острове
Съёмки полнометражного фильма «Суперангел» начались в Острове, передаёт корреспондент ПАИ.
Режиссёр фильма «Суперангел» – Александр Ковтунец. В фильме снимаются известные актёры – Егор Корешков, Александр Самойленко, Гоша Куценко, Мария Миронова и Равшана Куркова. Фильм будет о мальчике, который случайно получил силы ангела-неудачника.
Напомним, что из-за съёмок фильма закрыли цепные мосты в Острове.
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