Съёмки фильма «Суперангел» начались в Острове

17:39, 04 сентября 2024, ПАИ

Съёмки полнометражного фильма «Суперангел» начались в Острове, передаёт корреспондент ПАИ.

Режиссёр фильма «Суперангел» – Александр Ковтунец. В фильме снимаются известные актёры – Егор Корешков, Александр Самойленко, Гоша Куценко, Мария Миронова и Равшана Куркова. Фильм будет о мальчике, который случайно получил силы ангела-неудачника.

Напомним, что из-за съёмок фильма закрыли цепные мосты в Острове.