Участковые избирательные комиссии принимают заявления о голосовании на дому

17:37, 04 сентября 2024, ПАИ

Для избирателей в Псковской области, которые по уважительной причине не смогут прибыть на избирательный участок 6, 7 и 8 сентября, предусмотрена возможность голосования на выборах на дому. Как сообщили ПАИ в избирательной комиссии региона, для этого до 14:00 8 сентября нужно подать письменное заявление (или устное обращение) в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

Уважительные причины: состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком, маленьким ребенком.

В сентябре в регионе пройдут 13 избирательных кампаний.

Часть из них, назначенных на 8 сентября, состоятся в трёхдневном формате – 6, 7 и 8 сентября. Это досрочные выборы главы Гдовского района, выборы депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.

Остальные шесть избирательных кампаний пройдут в двухдневном формате – 7 и 8 сентября. Это выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвёртого созыва, выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Серёдкинская волость» четвёртого созыва, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 3, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 4, досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.

Псковская область также вошла в число субъектов Российской Федерации, где на выборах в сентябре наряду с классической формой голосования будет применяться дистанционное электронное голосование.