Автомобиль и мотоцикл сгорели в великолукском гараже

18:00, 04 сентября 2024, ПАИ

Автомобиль и мотоцикл сгорели в гараже на Октябрьском проспекте в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние строения. Пострадавших нет. На месте работают бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.