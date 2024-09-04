Автомобиль и мотоцикл сгорели в великолукском гараже
Автомобиль и мотоцикл сгорели в гараже на Октябрьском проспекте в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние строения. Пострадавших нет. На месте работают бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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