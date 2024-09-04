Арт-экскурсия Михаила Драгунова пройдёт в «Михайловском»

18:06, 04 сентября 2024, ПАИ

В литературно-поэтическую программу Михаила Драгунова «В надежде славы и добра...» приглашает своих посетителей Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В музее отметили, что новая арт-экскурсия этого мастера художественного слова, артиста театра и кино, лауреата международного конкурса «Овации» посвящена очень сложной теме – взаимоотношениям русского поэта и двух российских императоров – Александра I и Николая I, а также взглядам Пушкина на власть и на историю России.

Материалом для сценария новой арт-экскурсии стали стихи и проза Пушкина, его письма, обширный массив мемуарной и историко-искусствоведческой литературы.

В музее напомнили, что свои программы Михаил Драгунов проводит в садах и парках мемориальных усадеб Пушкинского заповедника. Его «арт-экскурсионный портфель» очень богат и, главное, постоянно пополняется новыми разработками. Прогулки с актёром и чтецом пользуются большой популярностью у туристов и жителей Святогорья; многие гости оставляют благожелательные отзывы о них, например в социальных сетях, и признаются, что, побывав на одной из программ, решили посетить и вторую, и третью, отметили в пресс-службе.

Премьера программы «В надежде славы и добра...» Михаила Драгунова состоится уже завтра, 5 сентября. Затем послезавтра, 6 сентября, актёр повторит её. Всех желающих ждут в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское».

Полный список ближайших арт-экскурсий можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Сентябрь → Цикл поэтических программ Михаила Драгунова».