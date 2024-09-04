Завершающий этап акции «Безопасность детства в летний период» пройдёт в Детском парке Пскова 6 сентября
Завершающий этап акции «Безопасность детства в летний период» пройдёт в Детском парке Пскова 6 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.
Мероприятие пройдёт с 11:00 до 13:00.
Для первоклассников образовательных учреждений будет организована игра по станциям «Безопасный путь», в ходе которой дети узнают о правилах дорожного движения и о корректном поведении на улицах и дорогах.
Организаторами мероприятия выступят уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области, Управление Госавтоинспекции Псковской области, региональное отделение Всероссийского общества автомобилистов Псковской области, региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Псковской области, центр образования «Наставник» при поддержке администрации города Пскова.
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Завершающий этап акции «Безопасность детства в летний период» пройдёт в Детском парке Пскова 6 сентября