Водитель чудом уцелел после столкновения с фурой в Стругокрасненском районе

19:14, 04 сентября 2024, ПАИ

В Стругокрасненском районе на 201-м километре трассы Р-23 произошло столкновение фуры и автомобиля. Легковушка вылетела в кювет, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель легкового автомобиля, мужчина 1998 года рождения из Санкт-Петербурга, не пострадал.

На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.