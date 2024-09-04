Водитель чудом уцелел после столкновения с фурой в Стругокрасненском районе
В Стругокрасненском районе на 201-м километре трассы Р-23 произошло столкновение фуры и автомобиля. Легковушка вылетела в кювет, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель легкового автомобиля, мужчина 1998 года рождения из Санкт-Петербурга, не пострадал.
На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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