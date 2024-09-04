Антидроновые сети, инвекторные генераторы, тактическая одежда: очередную партию гуманитарного груза отправили из Псковской области
Гуманитарный груз отправили на передовую из Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.
«На передовую к нашим военнослужащим едут антидроновые сети, инвекторные генераторы, тактическая одежда, стропы и медицинские принадлежности», – отметили в ресурсном центре.
Отправка гумпомощи стала возможной благодаря анонимной благотворительнице, одному из псковских заводов по производству электрооборудования, представителям бизнеса и посильной помощи неравнодушных граждан.
Антидроновые сети, инвекторные генераторы, тактическая одежда: очередную партию гуманитарного груза отправили из Псковской области
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