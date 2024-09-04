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Михаил Ведерников отметил слаженность работы команды Усвятского района в реализации нацпроектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил развитие Усвятского района в ходе рабочей встречи с главой муниципалитета Дмитрием Петровым и председателем районного Собрания депутатов Виктором Бонадыченко, которая прошла в правительстве региона сегодня, 4 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников отметил слаженность работы команды Усвятского района в реализации нацпроектов. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что по реализации нацпроектов во втором квартале 2024 года Усвятский район занял лидирующие позиции. Он назвал это показателем профессионализма и сплочённости команды.

В муниципалитет за последние пять лет привлечено порядка 1,1 миллиарда рублей.

Участники рабочий встречи также обсудили итоги реализации проектов, направленных на модернизацию медицинской сферы, образования, строительство дорог, объектов ЖКХ.

Кроме того, Михаил Ведерников вручил грамоту, свидетельствующую о присвоении Усвятскому округу почётного звания «Край партизанской славы». Почётное звание муниципалитету присвоено за мужество, стойкость, массовый героизм и вклад в партизанское движение. «Спасибо за патриотическую работу, которую вы ведёте, за внимательное и трепетное отношение к нашей истории», – заметил Михаил Ведерников.

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