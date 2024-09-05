Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России стали реже приобретать глюкометры из-за их подорожания

В России наблюдается снижение спроса на глюкометры, о чём сообщили «Известиям» в аналитической компании RNC Pharmа. Там считают, что причиной этого стало повышение цен на приборы, продажи которых ранее ежегодно росли.

По подсчётам компании, продажи глюкометров снизились на 11 %. Николай Беспалов, директор по развитию RNC Pharmа, уверен, что это произошло из-за увеличения стоимости приборов.

Однако количество людей с сахарным диабетом растёт каждый год, поэтому потребность в устройствах для измерения уровня сахара в крови остаётся высокой, как отметила эндокринолог Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Наталья Балашова.

В последние десятилетия во всех развитых странах, включая Россию, наблюдается рост числа людей, страдающих ожирением. Это, в свою очередь, приводит к увеличению количества пациентов с сахарным диабетом, особенно второго типа. Этот тип диабета связан с образом жизни человека, то есть является «рукотворным», как объяснил врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев.

По словам президента Московской диабетической ассоциации Эльвиры Густовой, люди с сахарным диабетом могут получить глюкометры бесплатно в рамках программ по льготному лекарственному обеспечению. Однако пока эта возможность доступна не во всех регионах страны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 сентября 2024

Оборудование для «Точки роста» доставили в Пухновскую школу Куньинского района
04 сентября 2024

В Бежаницах по нацпроекту отремонтируют одну из центральных улиц
04 сентября 2024

Реализацию проектов и государственных программ в Усвятском районе обсудили на совещании в правительстве региона
04 сентября 2024

В Псковскую область закупят ещё 32 городских автобуса особо большого класса
04 сентября 2024

Михаил Ведерников отметил слаженность работы команды Усвятского района в реализации нацпроектов
04 сентября 2024

Развитие Плюсского муниципального округа обсудили в правительстве Псковской области
04 сентября 2024

Более 1,3 млрд рублей привлечено на развитие Плюсского муниципального округа за последние пять лет
04 сентября 2024

В Псковскую область поступила очередная партия спецтехники для вывоза ТКО

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...