В России стали реже приобретать глюкометры из-за их подорожания
В России наблюдается снижение спроса на глюкометры, о чём сообщили «Известиям» в аналитической компании RNC Pharmа. Там считают, что причиной этого стало повышение цен на приборы, продажи которых ранее ежегодно росли.
По подсчётам компании, продажи глюкометров снизились на 11 %. Николай Беспалов, директор по развитию RNC Pharmа, уверен, что это произошло из-за увеличения стоимости приборов.
Однако количество людей с сахарным диабетом растёт каждый год, поэтому потребность в устройствах для измерения уровня сахара в крови остаётся высокой, как отметила эндокринолог Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Наталья Балашова.
В последние десятилетия во всех развитых странах, включая Россию, наблюдается рост числа людей, страдающих ожирением. Это, в свою очередь, приводит к увеличению количества пациентов с сахарным диабетом, особенно второго типа. Этот тип диабета связан с образом жизни человека, то есть является «рукотворным», как объяснил врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев.
По словам президента Московской диабетической ассоциации Эльвиры Густовой, люди с сахарным диабетом могут получить глюкометры бесплатно в рамках программ по льготному лекарственному обеспечению. Однако пока эта возможность доступна не во всех регионах страны.
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