Международный день благотворительности отмечают 5 сентября

08:07, 05 сентября 2024, ПАИ

Международный день благотворительности, который был официально принят Генеральной Ассамблеей ООН 7 марта 2013 года, ежегодно отмечается 5 сентября, сообщает calend.ru.

Основная задача этого дня – привлечь внимание мировой общественности к вкладу благотворительных фондов и индивидуальных участников в борьбу с бедностью и ликвидацию гуманитарных кризисов, стимулировать их усилия и координировать усилия людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

Согласно взглядам ООН, благотворительная деятельность, направленная на ликвидацию бедности во всех уголках планеты, и проявление солидарности с нуждающимися оказывают положительное влияние на установление взаимопонимания между представителями различных культур, вероисповеданий и цивилизаций.

С инициативой учреждения этого дня выступило правительство Венгрии, а дата проведения приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах. За свой благородный труд мать Тереза получила признание в мире, а в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».

Несмотря на прогресс и технологические достижения современности, бедность, вызванная различными социальными, экономическими и экологическими проблемами, продолжает существовать во всех уголках мира, независимо от уровня развития экономики, общества и культуры в отдельных странах.

Благотворительность помогает преодолеть последствия этих тяжелых кризисов, дополняет деятельность государства в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства и защиты населения. Она также способствует развитию культуры, науки, спорта и обеспечивает охрану природы.

Благотворительность – это добровольная деятельность, которая не предполагает получения прибыли. Она ориентирована на решение общественно значимых задач и может включать в себя помощь нуждающимся людям, восстановление исторических памятников и храмов, а также поддержку образовательных и медицинских учреждений. В качестве ресурсов для благотворительности используются не только финансовые и материальные средства, но и способности, навыки и энергия людей.