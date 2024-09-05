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Общество

Соотечественники в Псковской области могут принять участие в проекте «Агростартап»

Соотечественников в Псковской области приглашают на выездной семинар-совещание по подготовке конкурсных документов по отбору проектов «Агростартап». Об этом ПАИ сообщили в Центре содействия переселению «Соотечественник».

На семинаре расскажут об основах ведения предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства; мерах государственной поддержки для фермеров; о том, как правильно защищать свои проекты на получение грантов «Агростартап»; об успешных практиках фермеров из Печорского и Палкинского районов.

Выезд на фермы в 9:00 11 сентября.

Участие по предварительной записи. Записаться на семинар можно через телеграм: +7 911-351-28-17; по телефону: 8 (8112) 33-10-83; по электронной почте: centr_sootechestvennik@pskov.ru.

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