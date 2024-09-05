Более 300 малышей родилось в Псковском перинатальном центре в августе
302 ребёнка родилось в Псковском клиническом перинатальном центре в августе, сообщили ПАИ в учреждении.
Из всего количества малышей – 169 мальчиков и 133 девочки. Среди них также есть две двойни.
Ранее телеканал «Первый Псковский» рассказал о том, как трудятся врачи – акушеры-гинекологи Псковского перинатального центра.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 сентября 2024
В Пскове вручили паспорта участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников
04 сентября 2024
Реализацию проектов и государственных программ в Усвятском районе обсудили на совещании в правительстве региона