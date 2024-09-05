Более 300 малышей родилось в Псковском перинатальном центре в августе

10:12, 05 сентября 2024, ПАИ

302 ребёнка родилось в Псковском клиническом перинатальном центре в августе, сообщили ПАИ в учреждении.

Из всего количества малышей – 169 мальчиков и 133 девочки. Среди них также есть две двойни.

Ранее телеканал «Первый Псковский» рассказал о том, как трудятся врачи – акушеры-гинекологи Псковского перинатального центра.