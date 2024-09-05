Названы самые популярные имена новорождённых в Псковской области

10:30, 05 сентября 2024, ПАИ

Самые популярные имена новорождённых в Псковской области в августе назвали ПАИ в региональном комитете юстиции.

По итогам месяца самыми популярными именами среди мальчиков стали Максим, Артём, Дмитрий, Матвей, Михаил, Сергей, Иван, Илья и Марк, а среди девочек – Анна, Аделина, Василиса, Мария, София, Анастасия, Валерия, Ева и Ксения.

Кроме того, псковичи называли детей необычными древнерусскими именами – Макар, Демьян, Елисей, Мирослава, Любава. Также среди самых необычных имён – Ия, Оливия, Станислава.