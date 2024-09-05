В Пскове вручили паспорта участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников
В Пскове вручили паспорта участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В приемном зале отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову состоялась церемония принесения присяги участниками госпрограммы.
В торжественном мероприятии приняли участие начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Алексей Пятериков и помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата города Пскова и Псковского района Юлия Карнаух.
На фоне государственных символов РФ новые граждане поклялись соблюдать Конституцию и законодательство страны, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции.
После присяги подполковник полиции Алексей Пятериков поздравил соотечественников с возвращением на Родину.
Затем представители военного комиссариата Пскова и Псковского района вручили присягнувшим повестки о постановке на воинский учёт.
В Пскове вручили паспорта участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников
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