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Культура

Опубликована программа выступлений оркестров в районах Псковской области в рамках «Михайловского бастиона»

Военные оркестры выступят в муниципалитетах Псковской области 7 сентября в рамках III Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион». Расписание выступлений ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото: Кирилл Кожуков / группа мероприятия в соцсети «ВКонтакте»

В 17:00 в городском парке Себежа выступит заслуженный коллектив Белоруссии «Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь».

Кроме того, в 17:00 в Дедовичах на улице Энергетиков, 6 перед местными жителями сыграет оркестр Морского корпуса Петра Великого.

Также в 17:00 в Стругах Красных на улице Победы, 2в выступит военный оркестр Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

В то же время в Усвятах на улице Карла Маркса, 17 сыграет военный оркестр 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения.

Помимо этого, в 17:00 на центральной площади в Новосокольниках выступит сводный оркестр Военной академии материально-технического обеспечения в составе военных оркестров военного института (инженерно-технического) и Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Хрулёва.

Также в 17:00 в Гдовской крепости перед гостями предстанет военный оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии России.

А в 16:00 в Невеле на летней эстраде (Ленина, 7) выступит 21-й военный оркестр Московского военного округа.

Вход на мероприятия для гостей будет бесплатным.

Напомним, что 8 сентября в Пскове в рамках фестиваля состоится гала-концерт. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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