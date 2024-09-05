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Происшествия

Сбер фиксирует рост числа дипфейков в 30 раз с начала года

Сбер зафиксировал рост применения дипфейков в преступных целях более чем в 30 раз с начала года, пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, которое он сделал на сессии «Кибермошенничество – новая пандемия?» на Восточном экономическом форуме.

Фото: ПАИ

Уже в этом году ущерб граждан России от киберпреступлений может составить порядка 300 миллиардов рублей, уточнил Станислав Кузнецов.

«Эксперты Сбера сегодня говорят о том, что в прошлом году ущерб гражданам России на направлении киберпреступности мог достигнуть 250 миллиардов рублей. Это означает, что с учётом тренда и роста, который сегодня мы фиксируем вот по итогам первой половины, эта цифра может быть увеличена примерно на 20%», – сказал зампредседателя правления Сбербанка.

Напомним, Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема форума в этом году – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

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