Сбер фиксирует рост числа дипфейков в 30 раз с начала года

10:46, 05 сентября 2024, ПАИ

Сбер зафиксировал рост применения дипфейков в преступных целях более чем в 30 раз с начала года, пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, которое он сделал на сессии «Кибермошенничество – новая пандемия?» на Восточном экономическом форуме.

Уже в этом году ущерб граждан России от киберпреступлений может составить порядка 300 миллиардов рублей, уточнил Станислав Кузнецов.

«Эксперты Сбера сегодня говорят о том, что в прошлом году ущерб гражданам России на направлении киберпреступности мог достигнуть 250 миллиардов рублей. Это означает, что с учётом тренда и роста, который сегодня мы фиксируем вот по итогам первой половины, эта цифра может быть увеличена примерно на 20%», – сказал зампредседателя правления Сбербанка.

Напомним, Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема форума в этом году – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности».