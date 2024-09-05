Псковичи смогут пройти диспансеризацию на участках для голосования

11:15, 05 сентября 2024, ПАИ

Псковичи смогут пройти диспансеризацию на участках для голосования, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале.

В Пскове с 6 по 8 сентября состоятся дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы 7-го созыва по одномандатному округу № 5. В голосовании можно будет участвовать дистанционно (если вы заранее подали заявление на ДЭГ) или в очном формате.

«Псковичей, которые посетят избирательные участки, ждет приятный бонус: они смогут бесплатно пройти проверку своего здоровья», – рассказал глава города.

«Прийти на выборы важно! Ваш голос определит направление, по которому будет развиваться наш прекрасный город Псков», – добавил он.