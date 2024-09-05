Сбербанк применяет искусственный интеллект для кредитования застройщиков

11:17, 05 сентября 2024, ПАИ

Сбербанк стал применять систему автоматического принятия решений для проектного финансирования застройщиков, заявил заместитель председателя Сбербанка Анатолий Попов в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

Впервые эту технологию Сбербанк начал применять в конце 2023 года. Теперь клиент банка может отправить заявку в личном кабинете интернет-банка и за один день получить предложение по кредиту. Если оно его устроит, то для последующего принятия решения понадобится не более пяти дней.

«В ситуации, когда клиент выразил решение скорректировать кредитное предложение банка, к отработке проекта подключается живой сотрудник», – уточнил Анатолий Попов.

По его словам, такой подход сократит общее время сделки по кредитованию девелоперского проекта на 20%. Выданных и одобренных таким образом кредитов насчитываются уже десятки, заметил заместитель председателя Сбербанка.

Искусственный интеллект Сбера использует актуальные данные о стоимости строительства, ценах на недвижимость, темпах продаж из внутренних и внешних источников. ИИ выстраивает кеш-модель для застройщика без помощи реальных сотрудников банка. «При этом мы регулярно совершенствуем этот процесс и ставим себе задачу максимизировать долю автоматических решений, сделав проектное финансирование недвижимости таким же простым, как традиционный оборотный кредит», – подчеркнул Анатолий Попов.