В Стругокрасненском районе два человека пострадали в очередном ДТП с лосем

11:33, 05 сентября 2024, ПАИ

4 сентября в Стругокрасненском районе на 256-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель водитель автомобиля Renault Logan врезался в выбежавшего на дорогу лося.

Как сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ», в результате ДТП пострадали водитель и пассажир. Водитель госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.