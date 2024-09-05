В Стругокрасненском районе два человека пострадали в очередном ДТП с лосем
4 сентября в Стругокрасненском районе на 256-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель водитель автомобиля Renault Logan врезался в выбежавшего на дорогу лося.
Как сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ», в результате ДТП пострадали водитель и пассажир. Водитель госпитализирован в медицинское учреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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05 сентября 2024
Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе, где после опрокидывания автомобиля водителя госпитализировали в критическом состоянии