Один человек пострадал в ДТП в Великих Луках

12:16, 05 сентября 2024, ПАИ

Автомобили ВАЗ-2115 и Chevrolet Lacetti столкнулись у дома № 5/3 на улице Розы Люксембург в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















В результате ДТП пострадал один человек. Ему оказывают помощь на месте. Решается вопрос о его госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.