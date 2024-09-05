Один человек пострадал в ДТП в Великих Луках
Автомобили ВАЗ-2115 и Chevrolet Lacetti столкнулись у дома № 5/3 на улице Розы Люксембург в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал один человек. Ему оказывают помощь на месте. Решается вопрос о его госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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05 сентября 2024
Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе, где после опрокидывания автомобиля водителя госпитализировали в критическом состоянии