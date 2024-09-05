Соревнования среди поисково-спасательных отрядов проходят в Гдовском районе

12:41, 05 сентября 2024, ПАИ

Соревнования среди поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы области на звание «Лучшая команда аварийно-спасательной службы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера» проходят в Гдовском районе. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»





















На торжественном открытии к участникам обратились начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов, врио начальника ГУ МЧС России по Псковской области Евгений Сычев, председатель совета Псковского отделения Российского союза спасателей Николай Сучков и начальник аварийно-спасательной службы Псковской области Дмитрий Ефанов.

Право поднять флаги предоставили представителям команды победителей прошлого года – спасателям ПСО из Гдова Артёму Брулеву и Владимиру Богданову.