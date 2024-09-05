Сельхозярмарки пройдут в муниципалитетах Псковской области

12:51, 05 сентября 2024, ПАИ

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в муниципалитетах Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В сентябре площадки будут развёрнуты в Псковском, Дедовичском, Палкинском, Себежском, Пустошкинском, Гдовском и Пушкиногорском районах, а также в Пыталовском, Дновском, Красногородском, Порховском, Новоржевском, Стругокрасненском и Невельском муниципальных округах.

А в октябре ярмарки состоятся в Новосокольническом и Островском районах, а также в Опочецком, Печорском и Плюсском муниципальных округах.

На площадках местные фермеры и представители сельскохозяйственных предприятий представят продукцию. Кроме того, местным жителям презентуют мясную и рыбную продукцию, кондитерские изделия, хлеб, мёд и другие товары пчеловодства, овощи, фрукты, саженцы и кустарники.

График проведения ярмарок можно посмотреть по ссылке.