Сельхозярмарки пройдут в муниципалитетах Псковской области
Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в муниципалитетах Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
В сентябре площадки будут развёрнуты в Псковском, Дедовичском, Палкинском, Себежском, Пустошкинском, Гдовском и Пушкиногорском районах, а также в Пыталовском, Дновском, Красногородском, Порховском, Новоржевском, Стругокрасненском и Невельском муниципальных округах.
А в октябре ярмарки состоятся в Новосокольническом и Островском районах, а также в Опочецком, Печорском и Плюсском муниципальных округах.
На площадках местные фермеры и представители сельскохозяйственных предприятий представят продукцию. Кроме того, местным жителям презентуют мясную и рыбную продукцию, кондитерские изделия, хлеб, мёд и другие товары пчеловодства, овощи, фрукты, саженцы и кустарники.
График проведения ярмарок можно посмотреть по ссылке.
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