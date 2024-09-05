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Общество

​В Псковской области спецназовцы Росгвардии отработали захват бандитов

В Псковской области спецназовцы Росгвардии отработали захват вооружённых преступников, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Здесь и далее фото пресс-службы ведомства

Сотрудники ОМОН «Кром» отработали навыки взаимодействия штурмовых групп, способы скрытого передвижения на местности, оборудование позиций для ведения огня.

Также прошли занятия по тактико-специальной, инженерной, топографической и медицинской подготовке.

По оценке руководства, сотрудники спецподразделения с поставленными задачами успешно справились.

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