Областное первенство по велоспорту пройдёт в Великих Луках

13:33, 05 сентября 2024, ПАИ

Первенство Псковской области по велоспорту, посвящённое памяти заслуженного тренера России Анатолия Сидорова, пройдёт в Великих Луках с 6 по 8 сентября. Об этом сообщается в группе «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования планируется провести в шести возрастных группах.

6 сентября стартует индивидуальная гонка на дистанциях 5, 10 и 15 километров. 7 сентября состоится групповая гонка по кольцевой трассе на 5, 10, 20, 30 и 50 километров. В заключительный день пройдёт гонка-критериум по кольцевой трассе на 5, 10, 20 и 40 километров.

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