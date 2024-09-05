Глава Сбера заявил о стабилизации российской экономики

13:20, 05 сентября 2024, ПАИ

Экономика России продолжает испытывать перегрев, однако его пик уже пройден, рассказал журналистам председатель правления Сбера Герман Греф в ходе пресс-конференции на Восточном экономическом форуме, пишет «Газета.ру».

По его словам, перегрев российской экономики сохраняется, но текущая динамика указывает на стабилизацию процесса. «Исходя из показателей экономического роста, например загрузки производственных мощностей на 81%, вероятно, можно говорить о том, что пик перегрева экономики России пройден», – сказал Герман Греф.

При этом глава Сбера отметил, что у бизнеса и населения сохраняются достаточно высокие инфляционные ожидания. Поэтому говорить о том, что в России прошли пик инфляции, пока рано, считает Герман Греф. По его мнению, также преждевременно говорить о снижении ключевой ставки Центробанка РФ.

«В целом по экономике кредитоспособность бизнеса остаётся довольно высокой. По сравнению с 2021 годом мы видим снижение общей кредитной нагрузки», – отметил глава Сбера.