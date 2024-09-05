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Культура

В Пскове открыта продажа билетов на спектакли театра из Удмуртии

22 и 23 октября русский драматический театра Удмуртии (Ижевск) покажет в Пскове спектакль «Дама Пик». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

«В мире «Пиковой дамы» главного режиссера театра Якова Ломкина обитают таинственные персонажи и действуют странные силы – грань между реальностью и сновидением стирается. А сделка с дьяволом перестает быть метафорой, когда на сцене появляется сам Мефистофель, которого играет ведущий актер театра, народный артист Удмуртии Михаил Солодянкин», - говорится в анонсе спектакля.

Билеты уже в продаже.

Выступление пройдет в рамках проекта «Большие гастроли», который реализует Росконцерт согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры.

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