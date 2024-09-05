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Две команды Псковской области примут участие в межрегиональном турнире по баскетболу среди ветеранов

Две команды Псковской области примут участие в межрегиональном турнире по баскетболу среди ветеранов 40+, который пройдёт в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

Две команды Псковской области примут участие в межрегиональном турнире по баскетболу среди ветеранов. Фото: ПАИ

За награды турнира поборются шесть команд: новгородские «Ильмер» и «Динамо», тверские «Ветераны», великолукский «Спартак», псковский ВИОС, а также Karjala из Петрозаводска.

В мае великолукский «Спартак» выиграл межрегиональный турнир среди ветеранов в Пскове. Тогда им удалось обойти баскетболистов из Пскова, Твери и Великого Новгорода.

Действующим победителем турнира в Великом Новгороде является команда «Ильмер».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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