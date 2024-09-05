Две команды Псковской области примут участие в межрегиональном турнире по баскетболу среди ветеранов
Две команды Псковской области примут участие в межрегиональном турнире по баскетболу среди ветеранов 40+, который пройдёт в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.
За награды турнира поборются шесть команд: новгородские «Ильмер» и «Динамо», тверские «Ветераны», великолукский «Спартак», псковский ВИОС, а также Karjala из Петрозаводска.
В мае великолукский «Спартак» выиграл межрегиональный турнир среди ветеранов в Пскове. Тогда им удалось обойти баскетболистов из Пскова, Твери и Великого Новгорода.
Действующим победителем турнира в Великом Новгороде является команда «Ильмер».
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Две команды Псковской области примут участие в межрегиональном турнире по баскетболу среди ветеранов