Две команды Псковской области примут участие в межрегиональном турнире по баскетболу среди ветеранов

14:35, 05 сентября 2024, ПАИ

Две команды Псковской области примут участие в межрегиональном турнире по баскетболу среди ветеранов 40+, который пройдёт в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

За награды турнира поборются шесть команд: новгородские «Ильмер» и «Динамо», тверские «Ветераны», великолукский «Спартак», псковский ВИОС, а также Karjala из Петрозаводска.

В мае великолукский «Спартак» выиграл межрегиональный турнир среди ветеранов в Пскове. Тогда им удалось обойти баскетболистов из Пскова, Твери и Великого Новгорода.

Действующим победителем турнира в Великом Новгороде является команда «Ильмер».

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