Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдут 5 и 6 октября
Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдут в Островском районе на базе «Юность» 5 и 6 октября, сообщили ПАИ в Федерации лыжных гонок Псковской области.
За награды соревнований поборются спортсмены в девяти возрастных группах.
5 октября пройдут гонки на лыжероллерах в свободном стиле на дистанциях три, пять и десять километров. На следующий день состоится забеги на один, два и четыре километра.
Призёров наградят грамотами и медалями, а победители дополнительно получат кубок.
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Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдут 5 и 6 октября
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