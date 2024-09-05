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Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдут 5 и 6 октября

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдут в Островском районе на базе «Юность» 5 и 6 октября, сообщили ПАИ в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдут в Островском районе. Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

За награды соревнований поборются спортсмены в девяти возрастных группах.

5 октября пройдут гонки на лыжероллерах в свободном стиле на дистанциях три, пять и десять километров. На следующий день состоится забеги на один, два и четыре километра.

Призёров наградят грамотами и медалями, а победители дополнительно получат кубок.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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