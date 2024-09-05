46 человек погибло при пожарах в Псковской области за восемь месяцев

15:52, 05 сентября 2024, ПАИ

1 725 пожаров зарегистрировано в Псковской области с января по август. В них погибло 46 человек, травмы получили 19 человек. Среди погибших 22 – лица без определённого рода деятельности, 14 – люди пенсионного возраста, девять – рабочие, один – инвалид, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За восемь месяцев пожары уничтожили 226 строений, 32 единицы автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 11 млн 440 тысяч рублей. При пожарах спасли 313 человек, материальные ценности на сумму 11 млн 850 тысяч рублей, 131 строение и 27 единиц автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (1 275 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (234), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (115), на транспорте (44), поджоги (35), грозовой разряд (7), нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых, электро- и газосварочных работ (5), нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования (5) и иные (5).