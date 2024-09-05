Ребёнок попал под колеса автомобиля на улице Балтийской в Пскове
Ребёнок попал под колеса автомобиля на улице Балтийской в Пскове. Мальчика увезла скорая, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло во дворе дома № 6, под машину попал 11-летний школьник. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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