Ребёнок попал под колеса автомобиля на улице Балтийской в Пскове

15:56, 05 сентября 2024, ПАИ

Ребёнок попал под колеса автомобиля на улице Балтийской в Пскове. Мальчика увезла скорая, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло во дворе дома № 6, под машину попал 11-летний школьник. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.