Жительница Локнянского района с марта скрывала тело убитого мужчины в своём огороде
Жительница Локнянского района с марта скрывала тело убитого мужчины в своём огороде. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.
Мужской труп с признаками насильственной смерти был обнаружен на приусадебном участке в посёлке Прискуха Локнянского района. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
По полученной следствием информации, погибшим оказался 67-летний житель Воронежской области, который прибыл в Псковскую область на заработки, но с 20 марта перестал выходить с родственниками на связь.
По подозрению в убийстве задержана женщина, у которой мужчина был в гостях накануне смерти. Во время распития спиртного собутыльники поссорились, и женщина ударила гостя металлическим ломом по голове. Он скончался на месте, а злоумышленница закопала труп в огороде.
Следователи изъяли орудие преступления, обнаружили биологические следы и иные объекты, имеющие значение для следствия, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы.
Фигурантка задержана в процессуальном порядке, ей предъявлено обвинение и в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.
Жительница Локнянского района с марта скрывала тело убитого мужчины в своём огороде