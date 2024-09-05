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Происшествия

Жительница Локнянского района с марта скрывала тело убитого мужчины в своём огороде

Жительница Локнянского района с марта скрывала тело убитого мужчины в своём огороде. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Мужской труп с признаками насильственной смерти был обнаружен на приусадебном участке в посёлке Прискуха Локнянского района. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По полученной следствием информации, погибшим оказался 67-летний житель Воронежской области, который прибыл в Псковскую область на заработки, но с 20 марта перестал выходить с родственниками на связь.

По подозрению в убийстве задержана женщина, у которой мужчина был в гостях накануне смерти. Во время распития спиртного собутыльники поссорились, и женщина ударила гостя металлическим ломом по голове. Он скончался на месте, а злоумышленница закопала труп в огороде.

Следователи изъяли орудие преступления, обнаружили биологические следы и иные объекты, имеющие значение для следствия, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы.

Фигурантка задержана в процессуальном порядке, ей предъявлено обвинение и в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.

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