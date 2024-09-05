Почти миллиард рублей привлёк Порховский МО по программе комплексного развития сельских территорий

16:16, 05 сентября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с главой Порховского района Юрием Семёновым обсудил вопросы развития муниципалитета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона отметил, что в Порховском МО взят хороший тем работы. «Программ много. Только благодаря программе комплексного развития сельских территорий выделено порядка 900 млн рублей, что, по сути, половина тех средств, которые за последние пять лет направлены на развитие района. Объекты, которые попадают под реконструкцию и строительство, важные для муниципалитета», – сказал Михаил Ведерников.

Юрий Семёнов поблагодарил за поддержку муниципалитета: «Чтобы район динамично и поступательно развивался, необходимо привлечение федеральных средств. Когда работает команда, результат всегда будет положительный».

Глава района рассказал о реализации национальных проектов в муниципалитете. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в этом году реализовано три проекта: хоккейная коробка в деревне Полоное и две благоустроенных общественных территории в Порхове. Юрий Семёнов подчеркнул, что сами жители муниципалитета принимали активное участие в выборе площадок, которые будут обновлены.

В сфере здравоохранения в прошлом году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в округе построили пять ФАПов, сейчас в трёх завершаются работы по установке оборудования и подключению коммуникаций.

По программе комплексного развития сельских территорий в прошлом году завершили два проекта, продолжил Юрий Семёнов. «Выполнили работы на 720 метрах теплосетей, заменили систему теплоснабжения, смонтировали освещение в сельской местности», – рассказал Глава района.

Завершается строительство очистных сооружений в Порхове. Уже выполнен монтаж оборудования, ведутся работы по монтажу вентиляции, электрики блока мехочистки, смонтировано оборудование блока биологической очистки.

Событием в сфере культуры для муниципалитета стала модернизация краеведческого музея по президентскому национальному проекту «Культура». Из федерального бюджета учреждению выделили порядка 30 млн рублей. На эти средства приобретено свыше 300 единиц нового оборудования. В дальнейшем муниципалитет планирует заявиться по программам на капитальный ремонт учреждения, проектно-сметная документация уже прошла госэкспертизу.

Кроме того, в Порхове выполнили благоустройство прилегающей территории средней общеобразовательной школы № 1. Там заменили теплотрассу, установили видеонаблюдение и уложили брусчатку. В этом году ребята встретили День знаний на обновлённой территории.

В заключение губернатор и глава района рассмотрели вопросы реализации проектов местных ТОС, газификации деревень, развития сотовой связи в отдалённых населённых пунктах.