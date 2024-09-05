Мотоциклист пострадал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове

16:16, 05 сентября 2024, ПАИ

Автомобиль Lada Granta и мотоцикл столкнулись на пересечении улиц Западной и Коммунальной в Пскове. В результате ДТП пострадал мотоциклист, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, мотоциклист во время падения задел головой бампер автомобиля. Бригада медицины катастроф госпитализировала пострадавшего в медучреждение.

На месте происшествия работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.