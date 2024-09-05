Мотоциклист пострадал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове
Автомобиль Lada Granta и мотоцикл столкнулись на пересечении улиц Западной и Коммунальной в Пскове. В результате ДТП пострадал мотоциклист, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, мотоциклист во время падения задел головой бампер автомобиля. Бригада медицины катастроф госпитализировала пострадавшего в медучреждение.
На месте происшествия работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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