Открытие ещё трёх кванториумов послужит воспитанию талантливой молодёжи, уверена Наталья Горбачёва
Открытие ещё трёх кванториумов послужит воспитанию талантливой молодёжи, уверена председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва.
«Это событие не только приветствуется учениками, родителями и учителями, но и доказывает правильность направления, выбранного правительством Псковской области и комитетом образования по воспитанию талантливой молодёжи. Доказательства прозвучали в выступлении губернатора Михаила Ведерникова на областном августовском педсовете», – отметила Горбачёва.
Она напомнила, что впервые в области в этом году поздравления получали шесть выпускников, получивших 200 баллов по результатам ЕГЭ. «Увеличилось и количество учащихся-победителей олимпиад. Поэтому от открытия новых площадок допобразования в самих учебных заведениях мы ждём и новых результатов», – подытожила Наталья Горбачёва.
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