Открытие ещё трёх кванториумов послужит воспитанию талантливой молодёжи, уверена Наталья Горбачёва

16:22, 05 сентября 2024, ПАИ

Открытие ещё трёх кванториумов послужит воспитанию талантливой молодёжи, уверена председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва.

«Это событие не только приветствуется учениками, родителями и учителями, но и доказывает правильность направления, выбранного правительством Псковской области и комитетом образования по воспитанию талантливой молодёжи. Доказательства прозвучали в выступлении губернатора Михаила Ведерникова на областном августовском педсовете», – отметила Горбачёва.

Она напомнила, что впервые в области в этом году поздравления получали шесть выпускников, получивших 200 баллов по результатам ЕГЭ. «Увеличилось и количество учащихся-победителей олимпиад. Поэтому от открытия новых площадок допобразования в самих учебных заведениях мы ждём и новых результатов», – подытожила Наталья Горбачёва.