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Великолукские хоккеисты проведут первый турнир сезона в Белоруссии

Хоккеисты великолукской спортшколы «Экспресс» 2013-2014 годов рождения примут участие в турнире «Хоккейные горки», который пройдёт в Могилёвской области. Об этом сообщил секретарь Великолукского городского местного отделения «Единой России» Константин Максимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Великолукские хоккеисты проведут первый турнир сезона в Белоруссии. Фото с личной страницы Константина Максимова в соцсети «ВКонтакте»

На турнире великолучанам будут противостоять хоккеисты из Минска, Гомеля, Могилёва, Калининграда и Смоленска. Команда отправится на соревнования завтра, 6 сентября.

Перед началом сезона «Экспресс» провёл сборы, завершившиеся двумя товарищескими играми против псковского «Торнадо». В обоих матчах сильнее оказались великолучане.

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