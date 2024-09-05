Великолукские хоккеисты проведут первый турнир сезона в Белоруссии
Хоккеисты великолукской спортшколы «Экспресс» 2013-2014 годов рождения примут участие в турнире «Хоккейные горки», который пройдёт в Могилёвской области. Об этом сообщил секретарь Великолукского городского местного отделения «Единой России» Константин Максимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На турнире великолучанам будут противостоять хоккеисты из Минска, Гомеля, Могилёва, Калининграда и Смоленска. Команда отправится на соревнования завтра, 6 сентября.
Перед началом сезона «Экспресс» провёл сборы, завершившиеся двумя товарищескими играми против псковского «Торнадо». В обоих матчах сильнее оказались великолучане.
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